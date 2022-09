DIAPORAMA - Découvrez les nouvelles images de l'épave du Titanic, d'une qualité inédite

Plus d'un siècle après le tragique naufrage du Titanic, l'épave du navire continue de fasciner explorateurs et passionnés. Parti de Southampton pour New York, son premier voyage, le paquebot avait percuté un iceberg et sombré dans l'océan Atlantique Nord dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Une société d'exploration, l'OceanGate Expeditions, a révélé fin août une nouvelle vidéo et des images époustouflantes du bateau, qui repose sur le fond marin à plus de 3800 mètres de profondeur, réalisée lors d'une expédition menée en 2022.

Pour la première fois, les photos que vous pouvez découvrir ci-dessous offrent une qualité 8K, un niveau de précision encore jamais égalé sur ce navire luxueux, réputé insubmersible, dont le naufrage a fait plus de 1500 morts. Située au large de Terre-Neuve, au Canada, l'épave avait été découverte en 1985 par une équipe franco-américaine.