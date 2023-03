En quoi consiste le "pack nouveau départ" pour les victimes de violences conjugales, lancé ce vendredi ?

Comment fonctionne-t-il ? "Il suffira [que les victimes] aillent voir une association, un médecin, la police, leur maire" et ces derniers "pourront signaler cette situation et contacter un référent", a expliqué la ministre, ce vendredi 3 mars, sur France 2. Chaque département aura un référent, par exemple dans le Val-d'Oise, il s'agit de la Caisse d'allocations familiales (CAF). "Le référent va déclencher auprès des autres partenaires toutes les aides dont [la victime] peut avoir besoin. Ça peut être une allocation de type RSA, une aide pour son retour à l'emploi, une formation, une aide pour la garde d'enfant, un accompagnement psychologique, et un hébergement d'urgence si besoin."