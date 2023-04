Endométriose, fausse couche... Carrefour instaure des congés spéciaux pour ses salariées

"C'est une maladie qu'on ne peut pas laisser à la porte de l'entreprise. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir conscience que ça impacte le quotidien de nombreuses femmes", s'est félicitée Yasmine Candau, présidente de l'association EndoFrance, alors que cette maladie gynécologique pouvant provoquer des règles douloureuses et abondantes commence tout juste à devenir une affection reconnue et correctement diagnostiquée.

Le groupe Carrefour devrait mettre en place ce dispositif dès cet été. Il proposera par ailleurs trois jours de congés supplémentaires en cas de fausse couche et un jour après l'implantation d'un embryon dans le cadre d'une Procréation Médicalement Assistée. Si ces mesures sont reconnues comme des avancées par certaines associations, elles mettent en avant la nécessité que chaque acteur prenne part au processus.

"Parce que quand on ne voit pas, on n'apprend pas à connaître, on n'entend pas, tout simplement. Des sensibilisations au niveau de chaque manager, au niveau des ressources humaines doivent avoir lieu, doivent faire prendre conscience de la réalité des choses", souligne encore Yasmine Candau.