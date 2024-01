EPR de Flamanville : voici le calendrier prévu par EDF pour le démarrage du nouveau réacteur

Une nouvelle consultation publique, avant la mise en service de l'EPR de Flamanville 3, s'est ouverte lundi. Le démarrage du nouveau réacteur de troisième génération devrait intervenir mi-2024, conformément au calendrier annoncé en décembre 2022 par EDF.

Avec 12 ans de retard et une facture qui a quadruplé, la mise en service du nouveau réacteur de troisième génération (EPR) de la centrale nucléaire de Flamanville (Manche) devrait finalement intervenir cette année. "Le chargement du combustible [dans le réacteur] est prévu en mars 2024" et "le premier couplage est prévu mi-2024", a indiqué EDF, le 21 décembre dernier, sur sa page de messages réglementaires destinée aux acteurs du marché de l'électricité. Des échéances conformes au planning annoncé fin 2022, mais que l'énergéticien fait figurer pour la première fois, noir sur blanc, sur cette page réglementaire, ce qui leur donne une valeur officielle.

En vue de son démarrage prochain, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a lancé ce lundi 15 janvier une deuxième consultation du public sur la demande d'autorisation de mise en service. Une première consultation publique a eu lieu du 5 juin au 15 septembre 2023, mais cette fois-ci l'organisme qui assure au nom de l'État le contrôle de la sécurité nucléaire y a joint les avis des collectivités territoriales et de l’Autorité environnementale, dont la mission est d'évaluer les impacts environnementaux. Celle-ci doit prendre le 15 février prochain.

Un premier arrêt pour maintenance prévu en 2026

L'EPR de Flamanville 3 doit produire un volume d'électricité estimé à environ 14 TWh entre la mi-2024 et un premier arrêt pour maintenance prévu en 2026, indique, sur cette même page, l'établissement public. Celui-ci viendra s’ajouter aux deux réacteurs en fonctionnement appelés "Flamanville 1-2" d'une puissance de 1300 MW. Après la phase d'essais, le nouveau réacteur subira alors premier arrêt pour une visite complète de maintenance, qui "devrait se dérouler majoritairement sur 2026 pour une durée de plusieurs mois", selon un communiqué d'EDF, qui précise que le calendrier est toujours à l'étude.

Le nouveau réacteur de la centrale de Flamanville a été mis en construction en 2007, mais ses coûts et son calendrier n'ont cessé de déraper depuis. Pour finir, la facture devrait s'élever à 13,2 milliards d'euros, soit près de quatre fois plus que le devis initial qui était de 3,3 milliards d'euros. En octobre dernier, EDF a annoncé le lancement d'une campagne d'essais d'envergure, forme de "dernière répétition générale" avant le démarrage, au cours de laquelle "plus de 4000 critères de sûreté" ont notamment pu être testés. Ce n'est donc plus qu'une question de mois.