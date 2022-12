Coupures d'électricité : "On a les moyens d'éviter" tout risque avec des "petits gestes", affirme Véran

"Collectivement, on a commencé à réduire notre consommation électrique", a salué le porte-parole qui a appelé les Français à maintenir leurs efforts. "Les moments où il y aura des tensions qui sont anticipées, on va tous faire collectivement un petit geste supplémentaire. On ne demande pas aux gens d'annuler des choses, on demande parfois de différer de quelques minutes l'allumage de certains appareils", a souligné Olivier Véran.

Plutôt que d'"envisager tous les scénarios catastrophes", le porte-parole a donc estimé que "notre effort collectif, en tant que citoyen, il doit porter sur ces mesures simples, peu couteuses en énergie". Le gouvernement prépare néanmoins l'éventualité de coupures en cas de pénurie d'électricité.