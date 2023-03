Énergie : les coupures d’électricité en baisse malgré la flambée des prix

Cette décroissance intervient pourtant dans un climat de crise énergétique. Le fort rebond économique qui a suivi la crise sanitaire, puis le conflit en Ukraine, ont fait considérablement augmenter les prix des énergies dans le monde. En France, après une hausse d’un peu plus de 2% en 2021, le tarif réglementé de l’électricité a augmenté de 4% en février 2022, puis de 15%, en moyenne au 1er février 2023. Soit une hausse de près de 22% en deux ans, malgré le bouclier tarifaire.

Une facture qui s'alourdit au fil des mois, et des foyers de plus en plus en difficulté pour régler la note. "Plus d’un Français sur quatre déclare être en difficulté pour payer ses factures d’énergie, un chiffre en constante hausse : 25% en 2021 à 27% en 2022", souligne la Fondation Abbé Pierre.

Cette baisse significative du nombre de coupures d’électricité est ainsi à mettre, en partie, au crédit de la nouvelle politique d'EDF. Depuis le 1er avril 2022, le fournisseur les a bannies en cas d'impayés pour les remplacer par des limitations de puissance avec une information préalable. La puissance est réduite à 1000 watts. Et si la Fondation Abbé Pierre abonde que "la limitation de puissance ne constitue pas une solution suffisante à la précarité", elle appelle tout le même les autres fournisseurs à suivre l'exemple d'EDF. "La Fondation Abbé Pierre appelle les autres fournisseurs d’électricité (Total, Engie…) à s’engager à abolir les coupures et demande l’inscription dans la loi de l’interdiction des coupures d’électricité dans les résidences principales."