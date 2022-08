Rationnement, délestage… Quelles sont ces mesures qui pourraient toucher les entreprises ?

Une mesure qui éviterait alors d’en venir à des situations de délestage, selon Elisabeth Borne. Ces coupures de courant volontaires et "ponctuelles" visent à "conserver l’intégralité du système électrique" en cas de forte tension sur le réseau, souligne EDF. Selon le fournisseur, "ces coupures maitrisées sont généralement de courte durée".

En juillet, Agnès Pannier-Runacher avait eu l’occasion d’aborder cette éventualité, sans parler explicitement de rationnement, ni de délestage. Sur Europe 1, la ministre de la Transition énergétique avait alors détaillé les contraintes pouvant prochainement peser sur les entreprises. Et déjà évoqué un possible soutien financier en cas de consommation limitée : "La deuxième marche est de négocier avec les entreprises, contre rémunération, pour qu'elles diminuent leur consommation d'énergie ou qu'elles arrêtent complètement leur production. La troisième marche consiste par exemple à baisser la tension sur les réseaux. Et la quatrième marche consiste à se mettre d'accord avec les entreprises et leur demander d'arrêter leur production, mais ce ne sera pas contre une rémunération. Vous avez donc plusieurs façons de gérer ces difficultés".