Énergie solaire : le photovoltaïque n'est-il réellement efficace que "l'été et en plein jour" ?

Nicolas Sarkozy a certes raison de noter que les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas la nuit. Seulement, si les besoins en énergie sont importants en soirée, la consommation au cœur de la nuit se révèle très faible. Dans ses propos, il laisse aussi entendre que le solaire fonctionne essentiellement en été, et qu'il ne se révélerait pas utile lorsque les Français ont le plus besoin d'électricité, à savoir l'hiver, en particulier pour de l'éclairage et surtout le chauffage.

Cette analyse est-elle confirmée par les données officielles ? En partie seulement. RTE, le gestionnaire de réseau de transport français d'électricité, fournit des données très complètes sur la production d'énergie et notamment sur le photovoltaïque. Grâce à ces informations, il est possible de visualiser les importantes variations qui touchent la production d'un mois à l'autre. Comme le montre le graphique qui suit, accessible via ce lien en cas de problème d'affichage.