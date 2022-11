Enfance, couple, travail... Les femmes plus fréquemment victimes de violences que les hommes

Avant 15 ans, plus d'une femme sur cinq (21%) déclare avoir subi de la violence dans sa famille, qu'elle soit de nature psychologique, physique ou sexuelle, contre 17% pour les hommes. Dans et hors de la sphère familiale, les femmes restent également toujours plus exposées aux violences, notamment sexuelles, que les hommes (6% ou 5% contre 2%). Quand elles sont en couple, les femmes sont trois fois plus nombreuses que les hommes à déclarer une agression physique ou sexuelle par leur conjoint que les hommes (15,9%, soit 3,6 millions de femmes, contre 5,6%).

"Les femmes cumulent une plus grande diversité de situations violentes, rapportent plus fréquemment les types de violences potentiellement les plus graves et subissent des faits sur des durées et à des fréquences plus élevées que les hommes", note l'étude.