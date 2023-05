Places supplémentaires en crèche, lutte contre la maltraitance... le plan du gouvernement pour la petite enfance

Il s'agit, pour Elisabeth Borne, d'un "énorme enjeu d'égalité femmes hommes" et de l'un des "freins les plus importants, avec la mobilité et le logement, à l'accès à l'emploi". À la veille d'un déplacement à Laval et Angers, la Première ministre a dévoilé, dans une interview pour Ouest-France, le plan du gouvernement pour la petite enfance, qui doit permettre de faciliter la garde d'enfant et leur assurer une meilleure sécurité au sein des établissements qui les accueillent. Création de places supplémentaires, allocation CAF majorée, renforcement du système d'alerte en cas de suspicion de maltraitance… TF1info fait le point sur les annonces faites par la cheffe du gouvernement.