Enfance en danger : le casier judiciaire des familles d'accueil sera bientôt systématiquement contrôlé

Le gouvernement veut éviter de nouvelles défaillances. Ce dimanche 16 octobre, la secrétaire chargée de l'Enfance, Charlotte Caubel annonce que les éducateurs et les familles d'accueil verront désormais leurs antécédents judiciaires automatiquement contrôlés, avant que des enfants en danger ne leur soient confiés. La mesure s'appliquera dès le 1er novembre prochain, assure la membre du gouvernement, alors que plusieurs défaillances de l'Aide sociale à l'enfance ont été rapportées.

"Cette situation ne peut plus exister", insiste Charlotte Caubel au sujet de l'absence de contrôle des services de l'ASE sur les antécédents, voire parfois même les identités, des familles d'accueil recrutées par les services de la protection de l'enfance. Tout professionnel au contact d'un enfant, mais également tout bénévole dans son entourage - par exemple le conjoint d'un accueillant familial, ou ses enfants de plus de 13 ans - devront faire l'objet "régulièrement" de tels contrôles, via le casier judiciaire et le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais), a ajouté la secrétaire d'État.