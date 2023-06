Attaque à Annecy : comment en parler aux enfants ? Les conseils d'un pédopsychiatre

La nature du sujet doit-elle conduire les parents à le passer sous silence ?

Il y a, derrière cette question, d'abord celle de l'exposition. Il n'y a pas de nécessité à aller au devant en mettant ces faits sous l'attention des enfants s'ils n'en ont pas eu connaissance. Il y a un certain nombre de sujets d'actualité dont il vaut mieux en effet protéger les plus petits, ces derniers n'ont pas à être informés de ce qu'il se passe dans le monde en temps réel. En d'autres termes, il n'y a pas lieu, sur ce sujet, de faire de la prévention auprès d'enfants à moins que l'on ne soit pas certain qu'ils y aient été exposés. En revanche, s'ils viennent à poser des questions, il est important d'y répondre et de les rassurer.

En quoi est-il important de les rassurer ?

Les enfants peuvent être traumatisés après un tel drame. Lorsqu'il s'agit de violences commises par des humains sur des humains, et donc d'assassinats ou de crimes de guerre par exemple, le psychotraumatisme est majeur. Les violences humaines sont vraiment les plus traumatiques, notamment en comparaison aux accidents et aux catastrophes naturelles parce qu'elles révèlent le potentiel criminel de l'homme. Et, bien entendu, il y a un pas de plus de franchi quand il s'agit d'intenter à la vie de l'enfant. C'est la transgression d'un tabou ultime et l'on voit bien d'ailleurs depuis hier à travers les réactions, y compris politiques, cette transgression d'un tabou absolu. Ce passage à l'acte, c'est le cauchemar qui devient réel.