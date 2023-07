Enfants rapatriés de Syrie : un suivi psychologique à maintenir "dans la durée"

Rembobiner les parcours, identifier les traumatismes, sonder les silences... Il faut plusieurs mois aux psychologues et psychiatres qui accompagnent les enfants rapatriés de Syrie pour appréhender les "tableaux complexes" liés à l’itinéraire de ces mineurs, revenus tout droit de l’enfer de la guerre et des camps de prisonniers. Dès leur arrivée en France, leur état est évalué et un parcours de soins est choisi, adapté à leurs "nombreux symptômes post-traumatiques", décrit auprès de TF1info le professeur Thierry Baubet, chef du service de psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent et de psychiatrie générale de l’hôpital Avicenne (AP-HP) de Bobigny, et codirecteur scientifique du Centre national de ressources et de résilience face aux psychotraumatismes (Cn2r).

Son service a été le premier référent à développer une "compétence" dans la prise en charge des psychotraumas de ces mineurs, avant d’être secondé par deux autres hôpitaux, en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Un savoir-faire ensuite "diffusé à l’ensemble des agences régionales de santé", lorsque les enfants sont transférés dans le département d’origine de leur famille, explique la secrétaire d’État à l’Enfance Charlotte Caubel.

Ces mineurs, nés pour nombre d'entre eux en zone irako-syrienne, ont fait face à "beaucoup d’adversité", témoins de la violence de l’État islamique et de la vie dans les camps, signale le Pr Thierry Baubet. "La vie y est épouvantable : pas d’éducation, pas de jeux, ils sont exposés à des violences physiques et parfois sexuelles", décrit-il. Un parcours qui laisse de lourds stigmates : troubles de l’attachement, troubles anxieux et post-traumatiques, dépressions...