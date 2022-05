Enfermement des mineurs : la France a-t-elle été condamnée 8 fois par la Cour européenne des droits de l'Homme ?

Dans une publication de la Revue des droits de l'Homme parue en juillet 2021, les deux auteures se penchaient sur la "huitième condamnation de la France en matière de rétention d’enfants mineurs". Une condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l'Homme, après que la France a été attaquée pour "avoir retenu un nourrisson de quatre mois et sa mère dans un centre inadapté durant onze jours". La CEDH, par le biais de cet arrêt, a dénoncé la politique en matière de rétention administrative des mineurs à travers l'Hexagone, et contraint la France à verser 16.780 euros aux victimes, une jeune femme malienne et sa fille.

Si Julien Bayou semble en apparence dans le vrai lorsqu'il évoque 8 condamnations successives, il s'avère pourtant qu'il n'est pas tout à fait à jour. En effet, ces derniers mois, la CEDH a de nouveau visé la France, lui infligeant le 31 mars une nouvelle (et donc 9e condamnation). La Cour a mis en avant le "traitement inhumain et dégradant" réservé à un enfant géorgien de 8 ans, accompagné de ses parents. Leur "rétention administrative durant quatorze jours dans le but d’éloignement [...] dans un centre inadapté" a été pointé du doigt.