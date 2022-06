Énorme bazar à la gare de Lyon : que s'est-il passé dans la nuit de dimanche à lundi ?

De leur côté, les passagers du Ouigo impliqué dans l'accident à Maisons-Alfort ont pu repartir après avoir changé de train. "Ils étaient partis à 18h30 de la gare de Lyon et devaient arriver à Lyon à 20h39. Ils sont finalement arrivés entre une heure et deux hures du matin. Des boissons et des repas leur ont été fournis", précise le porte-parole de la SNCF à TF1info.

Tous les trains à destination de Paris se sont, eux aussi, remis en route, mais avec du retard. "Nous avions des trains à la queue leu leu, tous les 10 kilomètres environ. Les trains sont donc arrivés en retard à la gare. S'est ensuite posée la question des transports en commun pour les personnes. Quand il n'y a plus eu de métro et de RER, et que les taxis se faisaient rares, nous avons proposés des chambres aux voyageurs. 300 chambres d'hôtels ont été payées par la SNCF. Une rame d'attente a par ailleurs été proposée en gare pour ceux et celles qui ne voulaient pas dormir à l'hôtel", précise le porte-parole.

Ce matin, de légers retards étaient toujours enregistrés gare de Lyon. "Une fois les trains arrivés à destination, il a fallu les nettoyer entièrement, d'où les légères perturbations de lundi", explique le porte-parole de la SNCF. Tout devrait être rentré dans l'ordre, selon la SNCF, avant la fin de la journée.