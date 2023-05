ENQUÊTE - Intrusions, agressions... En matière de sécurité, les hôpitaux sont "de vraies passoires"

Pour lui, la sécurisation des hôpitaux est urgente. Des aides sont pourtant allouées chaque année aux établissements de santé depuis six ans. Fréquemment confronté à des intrusions et des agressions, l'hôpital d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, a récemment reçu une enveloppe de 200.000 euros, de quoi lui permettre notamment d'installer de nouvelles caméras, un système de badges ainsi qu'un dispositif de fermeture des portes à distance, grâce à un interrupteur. "En mode jour, les portes s'ouvrent automatiquement si une présence est détectée, et au moindre danger on peut passer en mode nuit, qui verrouille ces portes", détaille Emmanuel Nicolas, responsable sécurité du centre.

Moins de deux ans après avoir sécurisé son établissement, la directrice se félicite déjà de bons résultats. "On avait en moyenne plus d'une agression par mois au sein du service des urgences en 2021. En 2022, on ne compte plus que sept agressions par an, donc on a divisé par deux leur nombre", relève Sylvia Breton. Depuis 2017, 25 millions d'euros sont dédiés chaque année à la sécurisation des hôpitaux.