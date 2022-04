Notre-Dame de Paris : trois ans après, les circonstances de l’incendie restent floues

Après trois ans d'enquête, les circonstances de l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris restent floues. Le 15 avril 2019, alors qu’il était en plein travaux de restauration, l’édifice vieux de plus de 850 ans s’était embrasé. À quelques jours du troisième anniversaire de ce drame, les enquêteurs s’interrogent toujours sur les causes de ce gigantesque feu qui avait emporté la flèche, la toiture, l’horloge et une partie de la voûte de la cathédrale, connue dans le monde entier. Ils privilégient toutefois le scénario d’une imprudence à celui d’un acte volontaire.

Une source judiciaire a indiqué à TF1info que les investigations déjà réalisées confirment que la zone de départ de feu se trouve sur "la sablière du mur gouttereau du chœur, à l’angle sud-est de la croisée du transept", soit un élément en bois de la charpente. Cependant, l’enquête menée par la Brigade criminelle sous la houlette de trois juges d'instruction n’a toujours pas permis d’élucider le drame et aucune certitude ne permet de définir ce qui a provoqué le feu. Une source proche du dossier a toutefois indiqué à l’AFP que l’incendie était "accidentel à 99%."