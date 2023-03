ENQUÊTE - Marseille : pourquoi les voisins de la prison des Baumettes sont privés de réseau téléphonique

"Si vous avez un appel urgent à passer et que vous ne pouvez pas, comment vous faites ?", peste un autre habitant du quartier. Éliane Gastaud a même créé un collectif qui fédère des dizaines de riverains des Baumettes. Les brouilleurs d'onde, elle les a découverts il y a plus d'un an, lorsqu'ils ont été installés dans la prison pour empêcher les détenus de téléphoner.

Il est théoriquement interdit aux prisonniers de disposer de téléphones portables, mais de nombreux appareils sont malgré tout introduits clandestinement en prison. Le problème pour les riverains, c'est que la solution des brouilleurs fonctionne un peu trop bien, puisqu'ils ne peuvent pas, eux non plus, se connecter aux antennes de certains opérateurs.