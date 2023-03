ENQUÊTE - Que deviennent les 150.000 armes restituées par les Français ?

Dans la voiture ouverte par des policiers, on trouve une cargaison un peu particulière : un total de 70 armes collectées dans la région de Rouen, lors de la grande opération de novembre dernier. Des fusils, des pistolets et des revolvers qui vivent leurs dernières heures, car ils sont sur le point d'être détruits. Le processus est fastidieux, mais essentiel. Les armuriers de la police vont procéder au "déboisage" (qui consiste à séparer les canons des crosses), et à la dépollution des armes. Ce jour-là, c'est Yann qui officie, et qui explique l'opération dans le reportage de TF1 en tête de cet article.