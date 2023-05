ENQUÊTE - "Il posait sa main sur ma poitrine" : une victime d'agressions sexuelles dans une auto-école témoigne

Huis clos, proximité physique, relation d'autorité... Les leçons de conduite peuvent parfois tourner au cauchemar pour certaines jeunes filles. Wendy Legal en a fait les frais. "Ce qui m'angoissait un peu, c'était de me retrouver seule avec lui dans une voiture", raconte-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Tout a commencé par des remarques permanentes sur son physique dans l'habitacle du véhicule, elle a alors 17 ans. Quatre ans plus tard, elle n'a rien oublié. "Il me regardait de haut en bas et me disait : 't'es vraiment mignonne les cheveux attachés, t'es beaucoup plus jolie comme ça, ma chérie !', ou encore, 'ma chérie, pour les angles morts, il faut que tu tournes ta tête, donc il faut que tu me regardes', ou bien 'montre-moi tes beaux yeux'", détaille-t-elle.

Après les paroles viennent les gestes. La jeune fille au volant est tétanisée. "Pour remettre ma ceinture et pour me déstresser, il posait sa main sur ma poitrine ; pour me dire de freiner, c'était la main sur la cuisse et il me pinçait. On était sur une route où on roule à 90 km/h, et en fait, j'étais bloquée, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas décider de m'arrêter et descendre de la voiture. Et je me disais dans ma tête : "jusqu'où va-t-il aller ?'", se souvient-elle. Wendy change d'auto-école et porte plainte. L'homme est jugé ; sept autres jeunes femmes, élèves ou anciennes élèves, témoignent contre lui. Il est condamné en appel à six mois de prison avec sursis et à l'interdiction d'exercer pendant cinq ans.