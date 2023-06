ENQUÊTE TF1 - Violences urbaines : comment les fauteurs de trouble se procurent-ils des mortiers d'artifice ?

Dans la vidéo en tête de cet article, une équipe de TF1 a pu assister à une vente, accompagné de Julien. Cet étudiant de 23 ans dit avoir déjà participé par le passé à des guet-apens pour s’en prendre aux forces de l’ordre. Le rendez-vous a eu lieu lundi, avant la mort de Nahel, dans une cité en région parisienne. Sur place, un mineur torse nu en claquettes est chargé d’apporter la marchandise jusqu’à notre véhicule. Le prix ? 10 euros l’unité. Un business lucratif, mais qui n'est pas sans risque.

L'achat et la vente de mortier d'artifice sont sanctionnés par une peine de six mois d'emprisonnement et jusqu'à 7500 euros d’amende. Et en cas d'usage contre un fonctionnaire de police ou un gendarme, les peines peuvent aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende, lorsqu'une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours est relevée.