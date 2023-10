Attaque à Arras : les cours débuteront à 10h lundi dans les collèges et lycées

Les collégiens et lycéens reprendront les cours à 10h lundi 16 octobre, au lieu de 8h comme habituellement. Après le terrible attentat qui a coûté la vie au professeur de français Dominique Bernard, les enseignants ont besoin de "se retrouver entre eux" et "de pouvoir préparer entre eux le retour des élèves", a expliqué le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, lors d'un discours prononcé samedi à l'occasion de la cérémonie de remise du Prix Samuel Paty. Un peu plus tôt dans la journée, un courrier du ministre a été adressé aux enseignants afin de leur indiquer le déroulement de cette journée de commémoration.

"La Nation porte le deuil de cet assassinat, mais c’est sur vos épaules que pèse la responsabilité de continuer à faire vivre notre École. J’en suis conscient. De même que je suis conscient que les cours ne pourront redémarrer 'comme d’habitude' lundi matin. Vous avez besoin de vous retrouver, d’échanger, de préparer au mieux le retour des élèves", écrit Gabriel Attal, dans un courrier adressé aux enseignants un peu avant son discours. Un "accueil temporaire et minimal" sera prévu pour les élèves qui dépendent absolument des services de transport scolaire et dont les familles ne pourraient s’organiser autrement.