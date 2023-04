Entre Mayotte et les Comores, une histoire tourmentée et mouvementée

Entre la France et les Comores, les tensions pourraient redoubler alors que le ministère de l'Intérieur a officialisé la tenue de l'opération "Wuambushu" sur l'île de Mayotte. Un déploiement de forces devant lutter contre "la délinquance" et mettre fin aux bidonvilles. Dans le même temps, l'opération doit s'attaquer à l'immigration illégale. Or, une large majorité de l'immigration à Mayotte provient de l'archipel voisin, très pauvre, des Comores. Il faut dire que l'histoire entre l'île mahoraise et ce pays est plus que complexe.

En effet, à ce jour, les Comores ne reconnaissent pas l'appartenance de Mayotte au territoire français. Pour comprendre cette situation, il faut remonter à décembre 1974. À cette époque, les Comores sont encore une colonie de la France et compte quatre îles : Anjouan, Grande Comore, Mayotte et Mohéli. Le 22 décembre 1974, le gouvernement organise une "consultation" de l'ensemble de la population comorienne sur la question de l'indépendance. Le résultat est sans appel : 95% de la population se dit en faveur de l'indépendance... sauf Mayotte. En effet, sur l'île, 63% des votes disent leur souhait de rester au sein de la République française.