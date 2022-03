Appel à la grève le 17 mars pour les salaires et le pouvoir d'achat

Face à l’augmentation du coût de la vie, en particulier avec la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires, la CGT réclame "une hausse générale des salaires dans le secteur privé et des traitements dans la fonction publique, en commençant par les plus bas salaires", peut-on lire dans leur communiqué. Elles exigent également d’augmenter "les montants des bourses destinées aux étudiants et les pensions que touchent les retraités".