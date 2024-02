Entretien de la tour Eiffel : la mairie de Paris ne respecte-t-elle pas les recommandations de Gustave Eiffel ?

En marge de la grève qui entraîne la fermeture de la tour Eiffel depuis lundi, des critiques sont formulées sur l'entretien de l'édifice. La mairie de Paris est accusée de ne pas respecter les préconisations de Gustave Eiffel pour garantir l'intégrité de sa tour. Si les opérations de rénovation de l'édifice sont bel et bien retardées, les causes sont multiples et pour partie la conséquence de facteurs extérieurs.

Une tour Eiffel mal entretenue ? Une mairie de Paris qui fait fi des recommandations formulées en son temps par Gustave Eiffel ? Alors que l'édifice est fermé depuis lundi 19 février en raison d'une grève, les critiques pleuvent sur la municipalité parisienne. "Gustave Eiffel a laissé UNE instruction essentielle pour que sa tour soit bien entretenue et traverse le temps : la repeindre tous les 7 ans", souligne sur X un internaute. Il ajoute que "la mairie actuelle n’a pas jugé bon d’écouter ce conseil", et que la tour "est probablement corrodée".

Une campagne de peinture débutée en 2019...

Sur le site Internet de la tour Eiffel, on peut lire que l'édifice est repeint "en moyenne tous les sept ans pour assurer sa pérennité", une "fréquence prescrite par Gustave Eiffel lui-même". La dernière campagne de peinture s'est achevée au début des années 2010 : il s'agissait de la 19ᵉ à avoir été conduite depuis la construction, nécessitant comme à chaque fois quelque 60 tonnes de peinture.

La mairie de Paris a-t-elle tardé à lancer la 20ᵉ campagne ? Pas vraiment : celle-ci a en effet débuté en 2019 et devait s'étendre sur trois ans. Une entreprise comme toujours colossale, qui demande la mobilisation d'une "cinquantaine de spécialistes de travaux sur charpente métallique, en hauteur et sur pylônes". Si les travaux ont débuté avant le Covid, la pandémie a longuement interrompu le chantier. Un contretemps majeur puisque la campagne n'a pu reprendre son cours normal que début 2022.

...et qui se heurte à de multiples obstacles

La situation sanitaire, que l'on peut difficilement imputer à la municipalité parisienne, n'a pas été le seul élément qui a retardé les opérations. La découverte de taux de plomb trop importants a conduit à un renforcement des procédures de sécurité. L’Agence régionale de santé et la Caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France, rapporte Le Figaro, ont remis en cause la technique de piquage, utilisée pour ôter les écailles de peinture et de rouille. Cette remise à plat des méthodes employées a entraîné non seulement un surcoût, mais également de considérables retards.

La conséquence de ces péripéties ? Un chantier qui a pris un retard important. La tour Eiffel, contrairement à ce qui était espéré, ne sera pas entièrement repeinte à l'occasion des Jeux olympiques. Loin de là : façades et extérieurs sont priorisés, tandis que la fin des opérations est prévue bien après les JO, à l'horizon 2025-2026.

En pratique, certaines parties de la tour auront donc connu des rénovations nettement plus espacées dans le temps qu'à l'accoutumée. "Cela fait presque 14 ans qu'elle a été repeinte, alors que normalement, c'est tous les sept ans", a lancé Denis Vavassori, un délégué syndical de la CGT interrogé par franceinfo. Un calendrier inhabituel qui, selon lui, a des conséquences bien visibles. "Sous la tour, si vous vous approchez, vous voyez vraiment des traces de rouille", avance l'intéressé. Un témoignage qui fait écho à des clichés postés ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

