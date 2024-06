Des agriculteurs français et espagnols bloquent, ce lundi, des points de passage transfrontaliers le long des Pyrénées. Avec cette action, ils veulent "peser" sur les élections européennes et réclament une énergie moins chère. Les professionnels demandent aussi le respect des "clauses miroir" dans l'UE.

Des agriculteurs français et espagnols bloquent, ce lundi 3 juin, des points de passage transfrontaliers le long des Pyrénées, notamment sur plusieurs autoroutes, à l'image des actions menées en début d'année. Dans les Pyrénées-Orientales, l'A9 est fermée en direction de l'Espagne alors que l'accès au réseau routier secondaire est interdit aux poids lourds, la préfecture recommandant "vivement (...) de reporter tout déplacement vers l'Espagne et le secteur frontalier".

Dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est l'A63 qui est touchée avec un point de blocage sur le péage de Biriatou. Des manifestations menées à moins d'une semaine des élections européennes pour "peser" sur le scrutin avec deux revendications principales : l'application des clauses miroirs et une énergie moins chère. Explications.

Le principe des clauses miroirs

La mobilisation lancée ce lundi vise notamment l'application des clauses miroirs. Dans le cadre d'un accord de libre-échange, ces clauses supposent d'imposer aux agriculteurs des pays tiers les mêmes normes environnementales, sanitaires et/ou sociales que celles prévues dans les pays européens. "Il n'est pas normal qu'on nous impose, à nous, des normes qui ne sont pas respectées sur les produits qu'on importe", a affirmé à l'AFP Xabi Dallemane, l'un des organisateurs du rassemblement "sans étiquette" au Pays basque.

Des mesures qui restent, pour le moment encore, à l'état de projet, mais qui sont réclamées par les agriculteurs en raison des normes plus contraignantes mises en place au sein de l'UE par rapport à des pays tiers, ce qui peut représenter un avantage pour les producteurs hors Europe. "Dans certains coins du monde, on emploie des implants hormonaux, on engraisse des bovins avec de la canne à sucre et de la fiente de volailles", dénonçait ainsi dimanche auprès de TF1 Sébastien Barboteu, éleveur.

Les clauses miroirs ne concerneraient que les pays liés par des accords de libre-échange, comme le décrié Mercosur. Elles se distingueraient des "mesures miroirs" déjà appliquées pour des textes européens comme celui sur la lutte contre la déforestation, l'utilisation des néonicotinoïdes ou encore le bœuf aux hormones, détaille le site Toute l'Europe, qui permettent d'imposer des normes européennes à des produits importés de pays tiers.

Difficultés énergétiques

La mobilisation, qui a la particularité de ne pas avoir été organisée par les syndicats agricoles traditionnels, vise également à réclamer la diminution des taxes sur l'énergie, et une harmonisation dans toute l'Union européenne des prix de l'électricité, du gaz et du gazole non routier. "On a des factures quasiment multipliées par trois. Sauf que nous, nos prix de vente sont toujours les mêmes", pointe Sébastien Barboteu. "Nous, le GNR, on le paye 1,05 euro en ce moment, les Espagnols le payent 0,89 euro. Au niveau européen, on veut une concurrence loyale entre nous", explique un autre agriculteur.

Interrogé ce lundi matin sur Franceinfo, le Premier ministre Gabriel Attal a réagi à cette mobilisation, rappelant qu'il a "pris 65 engagements, qui ont été salués par les syndicats agricoles" pour venir en aide aux professionnels. Des engagements "qui ont commencé à se traduire", a assuré le chef du gouvernement tout en reconnaissant que des "complexités ont été ajoutées par les institutions européennes" avant de faire remarquer que "l'Europe, c'est quand même ce qui finance aujourd'hui notre agriculture", via la Politique agricole commune (PAC), notamment.

Les manifestants devraient, eux, lever les barrages ce lundi soir en espérant avoir été entendus par Bruxelles. "On veut peser, car quand je parle au gouvernement, on m'explique que 80% des lois agricoles se décident à Bruxelles, donc on a compris que maintenant le cheval de bataille n'était plus national, il était européen", a estimé auprès de l'AFP Jérôme Bayle, éleveur de Haute-Garonne devenu figure du mouvement de contestation agricole du début d'année.