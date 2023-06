Les deux-roues motorisés, responsables de seulement 0,5% des émissions en France ?

Avec ce prochain contrôle technique, la question de la pollution des deux-roues motorisés (2RM) se pose. Et sur ce point, l'ADEME considère que les motos et autres scooters peuvent jouer un rôle pour diminuer nos émissions. "Du point de vue environnemental, ils peuvent être une alternative à la voiture quand on sait que 80% des automobilistes roulent seuls dans leur voiture", écrit l'agence, tout en gardant à l'esprit "qu’un deux-roues émet moins de CO2 et est 3 à 4 fois moins vorace en place".

Attention toutefois aux remarques d'ordre général : si les 2RM les plus récents sont peu polluants (en particulier les modèles vendus après 2020, tenus de se conformer aux normes Euro 5), les plus anciens se révélaient bien moins vertueux sur le plan environnemental. De même, il est difficile de comparer une moto légère et peu puissante, d'une petite cylindrée, à un gros cube vrombissant dépassant les 150 chevaux et bien plus gourmands en carburant.