Des tracteurs dans Paris : pourquoi les agriculteurs sont-ils en colère ?

Cela faisait trois ans qu'ils n'avaient pas convergé en nombre vers la capitale. Mercredi 8 février au petit matin, des centaines de tracteurs ont pris la route direction Paris pour manifester leur colère et leur inquiétude face aux "contraintes" qui pèsent sur le monde de l'agriculture. "Près de 500 tracteurs" et plus de "2000 paysans" se sont rassemblés selon la FNSEA, premier syndicat agricole en France. Il faut dire que depuis des mois, les doléances se multiplient chez les professionnels du secteur.