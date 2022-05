Covid-19 : la Haute autorité de santé recommande une dose de rappel à l'automne pour les plus fragiles

Elle a tiré ces conclusions en élaborant "une stratégie vaccinale de lutte contre la Covid-19 sur la base d'un scénario de réapparition périodique du virus", qu'elle estime le plus probable. Dans ce scénario, "l'immunité baisse au cours du temps, mais reste suffisante contre les formes graves et les décès pour une majorité de la population" et "des pics de transmission se produisent" par périodes. En conséquence, elle recommande la vaccination dès l'automne "des populations les plus à risque de formes graves de la maladie (en particulier, les personnes immunodéprimées et leur entourage, les personnes de 65 ans et plus et/ou présentant des comorbidités à risque de forme grave)". Ce qu'Olivier Véran disait ne pas exclure, début mai.

La HAS "recommande également d'envisager la vaccination des professionnels de santé au regard notamment des futures données d'efficacité vaccinale contre les formes asymptomatiques de la maladie". "Pour des raisons de mobilisation et de logistique", cette campagne devrait être couplée avec celle de la grippe.

Elle s'est aussi penchée sur deux autres scénarios : un "optimiste" qui prévoit un "retour à la normale" avec une immunité maintenue et des variants futurs moins sévères, et un "pessimiste", qui projette "l'émergence d'un variant plus virulent", qui affaiblirait l'immunité et engendrerait "une nouvelle vague épidémique". Dans le premier cas, la campagne de rappel ne s'appliquerait qu'aux personnes immunodéprimées, dans le second, ce serait toute la population qui serait concernée, malgré une priorité donnée aux profils les plus à risques.