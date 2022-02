Omicron : contaminations, décès, vaccination... Les derniers chiffres liés au variant

Quant aux vaccins anti-Covid, et en particulier la dose de rappel, ils sont toujours efficaces contre les formes graves provoquées par le variant, à hauteur de 75% pour les personnes âgées de 20 ans et plus. Les injections sont particulièrement performantes contre le risque de décès : l'efficacité vaccinale grimpe à 90% pour les 40 ans et plus dans le cas d'Omicron.

Entre le 27 décembre 2021 et le 30 janvier 2022, 549 patients testés positifs à Omicron par PCR pour 10 millions de non-vaccinés sont décédés après avoir été hospitalisés, contre 336 pour 10 millions de personnes complètement vaccinées sans rappel et 289 pour 10 millions de vaccinés avec troisième dose, étaye la Drees. Par ailleurs, la dose de rappel renforce l'immunisation contre le risque de décès, d'hospitalisation et d'infection.

Pour autant, la vaccination reste moins efficace face à Omicron que face à son prédécesseur, le variant Delta : les vaccinés étant mieux protégés contre ce variant, la proportion de Delta parmi les hospitalisations, les soins critiques et les décès est plus faible chez les personnes ayant reçu le sérum que chez les non-vaccinés, a fortiori s'ils ont reçu une dose de rappel. Les hospitalisations pour Omicron sont donc plus nombreuses chez les vaccinés que dans le cas des non-vaccinés. À noter également que la vaccination protège moins bien contre les symptômes non graves d'Omicron : "l’efficacité contre l’infection symptomatique diminue nettement pour le variant Omicron par rapport au variant Delta", signale la Drees.