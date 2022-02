Autotests : fin de la vente en supermarché ce mardi

Avec l'arrivée du variant Omicron, l'incidence a explosé en France, comme dans de nombreux autres pays, et conduit à une hausse sans précédent du nombre de tests effectués. Rien qu'en janvier, près de 46 millions de tests Covid ont été effectués, dont plus de 31 millions d'antigéniques, le coût pour l'état, s'élevant à 1,5 milliard d'euros, contre 6,9 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2021. Entre le 28 décembre et le 16 janvier, ce sont près de 17 millions d'autotests ont été écoulés par les enseignes de la grande distribution, selon les derniers chiffres du panéliste NielsenIQ, pour 25 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Dans ce contexte, une prolongation de la dérogation a été décidée. "Considérant que l'autorisation de vente au détail, à titre exceptionnel, des autotests en dehors des officines de pharmacies, a permis de faire face à la très forte demande", l’exécutif a jugé que "la soutenabilité de la stratégie de dépistage, dans un contexte de circulation intense du variant Omicron (...) implique de prolonger une fois la durée de cette dérogation de quinze jours, soit jusqu'au 15 février 2022", soulignait l'arrêté publié le 22 janvier au Journal officiel.