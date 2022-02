Discothèques, bars, transports... Les restrictions levées ce mercredi 16 février

Parmi ces allégements, il sera à nouveau possible d'acheter et de consommer de la nourriture et des boissons dans les stades, les cinémas ou les transports en commun. Les voitures-bars des TGV et Intercités de la SNCF devraient donc rouvrir dès mercredi.

De plus, la consommation debout sera également à nouveau possible dans les bars. Elle avait été interdite à compter du 3 janvier et les clients devaient depuis rester assis pour consommer leurs boissons et porter obligatoirement un masque pour se déplacer en intérieur. Il en sera de même concernant les concerts debout, eux aussi à nouveau autorisés dès mercredi.