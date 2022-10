Les laboratoires menacent de ne plus transmettre les données des tests Covid

Va-t-on pouvoir continuer à suivre en temps réel l'épidémie de Covid ? Opposés au "rabot aveugle" du budget de la Sécurité sociale, qui veut leur imposer 250 millions d'euros d'économies par an, les biologistes ont annoncé, mercredi 26 octobre, qu'ils cesseront d'alimenter le fichier national des tests de dépistage (SI-DEP), qui centralise tous les résultats. "Devant la surdité des pouvoirs publics, nous avons décidé de suspendre la transmission des données de dépistage sur la plateforme SI-DEP à partir du (jeudi) 27 octobre", a indiqué à l'AFP Alain Le Meur, porte-parole de l'Alliance pour la biologie médicale (APBM).

En somme, si les patients continueront de recevoir leurs résultats, "il n'y aura plus de suivi possible de l'épidémie", a-t-il prévenu. Les laboratoires ne seront, pour leur part, plus remboursés par l'Assurance maladie. Le manque à gagner est évalué à 14 millions d'euros par semaine. Par ce biais, la profession souhaite ainsi "envoyer un message" au gouvernement, qui n'a pas modifié son projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoyant "une baisse des tarifs par arrêté" à défaut d'un "accord présentant des économies significatives" avant le 1er février, à hauteur "d'au moins 250 millions".