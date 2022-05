Variole du singe : trois cas confirmés en France

Pour autant, ces contaminations font l'objet "d'une surveillance pérenne" et "renforcée" en France par un dispositif de déclaration obligatoire, tandis que les professionnels de santé reçoivent des messages d'information et d'alerte sur le sujet, assure l'agence sanitaire, qui reste en lien avec les autres pays du Vieux Continent, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l'OMS.

Dans son point, Santé publique France rappelle que ce virus est une maladie infectieuse habituellement transmise "par des rongeurs sauvages ou des primates, mais une transmission inter-humaine est également possible". Il se transmet "par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d’une personne malade, ainsi que par les gouttelettes", ou encore "au contact de l'environnement du malade". Cette maladie est surtout grave chez les enfants et les personnes immunodéprimées.