Épiphanie : pourquoi Emmanuel Macron n'aura ni fève ni couronne dans sa galette à l'Élysée

"C'est une galette qui n'a pas de fève puisqu'il n'y a plus de roi en France. Donc, il n'y aura pas de couronne et pas de reine non plus", expliquait en 2017 à franceinfo Jocelyn Lohezic, champion de France de la galette des rois et sélectionné cette année-là pour concocter celle du président. Comme le souligne aussi l'Express, il s’agit en fait de respecter des principes républicains édictés par les sans-culottes, des acteurs centraux de la Révolution, qui ont décidé de mettre fin à la tradition de la galette des rois en la remplaçant par la "galette de l’égalité". Une version conservée à l'Élysée, mais pas dans les boulangeries-pâtisseries.