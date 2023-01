Galette des rois : quelle est la bonne date pour la manger ?

La galette des rois est donc partagée à cette date, en tout cas dans les pays qui n'ont pas de jour férié dédié à l'Épiphanie. Cette année, en France, la fête a donc lieu ce dimanche, le 8 janvier. Et que les plus gourmands se rassurent, les pâtissiers faisant leur plus gros chiffre d'affaires à ce moment-là, on pourra à coup sûr la déguster tout au long du mois de janvier.