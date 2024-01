Marseille : un collège renvoie 600 élèves chez eux à cause du froid

Les 600 élèves du collège Jean Moulin à Marseille ont été renvoyés chez eux, lundi. Le principal a décidé de faire cours en distanciel, car il faisait trop froid dans l'établissement. La faute au système de chauffage, coupé pendant les vacances et qui n'a pas pu être remis en route à temps.

Une rentrée décalée. Lundi 8 janvier, environ 600 élèves du collège Jean Moulin, dans le 15e arrondissement de Marseille, devaient, comme tous les élèves de l'Hexagone, reprendre le chemin des cours. Mais alors qu'un épisode de froid s'est abattu sur la France, les collégiens ont finalement repris les cours en distanciel, faute de chauffage dans leur établissement. "On s'est retrouvé ce matin avec un collège où dans les classes, il faisait entre 9 et 11°C", a expliqué auprès de TF1info, le chef d'établissement, Laurent Bertrand.

Une "continuité pédagogique" maintenue

Constatant que ces températures ne permettraient pas de faire cours sereinement et alors que certains professeurs ont décidé de débrayer pour alerter sur la situation, le chef d'établissement a décidé de renvoyer tous les élèves chez eux, à leur arrivée au portail. Le principal a néanmoins certifié qu'une "continuité pédagogique" était assurée, les cours se poursuivant via des tablettes que possèdent tous les élèves de ce collège. "Après, est-ce qu'ils ouvrent la tablette, c'est autre chose, mais ils sont tous en capacité de suivre les cours chez eux", a reconnu Laurent Bertrand.

Ces basses températures constatées dans l'établissement ont été causées par un problème technique, a d'abord rapporté La Provence. Avec les congés scolaires, les systèmes de chauffage ont été coupés et ils n'ont pas pu être relancés automatiquement, comme il était prévu "sans doute suite à un problème de fuite d'eau", a précisé le principal. Depuis, le problème a été réglé et "le chauffage fonctionne depuis cette après-midi, mais bien trop tard pour réchauffer un établissement", a indiqué Laurent Bertrand. Les élèves du collège Jean Moulin pourront néanmoins bien reprendre les cours dans leur établissement, dès ce mardi 9 janvier, et ce, dans des classes désormais chauffées.