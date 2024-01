Épisode de froid : attention, mal dégivrer votre pare-brise pourrait vous coûter cher

Un pare-brise mal dégivré peut provoquer un manque de visibilité. Selon le Code de la route, une amende peut être dressée par les forces de l'ordre en cas de contrôle.

Un dégivrage bâclé peut vous couter cher. À l'heure où le froid et la neige déferlent sur la France, un manque de visibilité avec votre pare-brise peut constituer une infraction. L’obstruction de son champ de vision est en effet considéré comme une infraction routière. Selon l’article R316-3 du Code de la route, le pare-brise doit donc être entièrement dégivré. Si ce n'est pas le cas, vous risquez une sanction. Et celle-ci peut être particulièrement salée, puisqu'il s'agit d'une contravention de 4ᵉ classe. Son montant varie : il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant être minorée à 90 euros puis majorée à 375 euros. Et pouvant grimper jusqu’à 750 euros.

Un retrait de 3 points sur le permis de conduire est également prévu, ainsi qu'une immobilisation du véhicule, le temps du dégivrage complet du pare-brise. Pour éviter une amende, il est conseillé d'anticiper votre départ et d'allumer le chauffage de votre véhicule quelques minutes avant de prendre la route. Sinon, un grattoir spécifique acheté dans le commerce reste la meilleure solution, une carte en plastique pouvant aussi être utilisée. L'eau bouillante sur le parebrise est en revanche à proscrire : elle pourrait le fissurer.