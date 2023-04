Selon Eric Zemmour, "l’immigration en France représente aujourd’hui 19 millions de personnes" : d'où sort ce chiffre ?

Eric Zemmour sillonne la France et les plateaux, assurant au passage la promotion de son dernier ouvrage. Le président du parti Reconquête continue d'afficher son opposition à l'immigration, et s'est appuyé pour cela sur des données dévoilées par l'Insee, l'institut de la statistique, le 30 mars dernier, et portant sur l'année 2021. "L’immigration en France représente aujourd’hui 19 millions de personnes. Pour un pays de 68 millions d’habitants : c’est COLOSSAL", écrit-il sur son compte Twitter. Un chiffre qu'il faut nuancer.