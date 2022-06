Erreur de carburant, accrobranche de l'extrême... Les 5 vidéos étonnantes du JT de TF1 cette semaine

La Lande-Chasles, petite commune du Maine-et-Loire, connaît un succès numérique exceptionnel. Plus active que Paris ou Marseille sur les réseaux sociaux, elle est suivie par 12 fois plus d'internautes qu'elle ne compte d'habitants. Même si ces derniers ne sont pas nombreux pour fêter ce titre, ils en sont très fiers, à l'instar de Brigitte, 69 ans et "connectée à fond les gamelles".