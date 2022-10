Attention, cette vidéo étonnante de la Lune est réalisée en images de synthèse

Ce n'est pas la première fois que des internautes croient à la véracité de cette séquence, relayée sur les réseaux sociaux à intervalles réguliers. L'an dernier, le site Indien Factly avait déjà fait remarquer que l'auteur de ce détournement est un artiste spécialisé dans les effets spéciaux et images de synthèse. Un certain "Aleksey__nz" dont on retrouve les créations, notamment, sur TikTok et qui indique sur YouTube se trouver en Ukraine. Si la vidéo d'origine avec la Lune n'est aujourd'hui plus accessible, Factly relaie une capture d'écran réalisée en mai 2021 montrant la séquence sur son profil.

On observe que ce créateur, suivi par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, ne se limite pas à des séquences représentant la Lune. L'une de ses dernières réalisations montre par exemple une pyramide égyptienne s'envoler tel un vaisseau spatial.