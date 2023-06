Une "pleine lune des fraises" illumine le ciel ce samedi soir : d'où vient ce surnom ?

En effet, ce sobriquet fait référence au nom que lui avaient donné des tribus amérindiennes au nord-est des États-Unis. Elle survient au mois de juin lorsque les fraises mûrissaient et étaient prêtes à être récoltées dans le nord des Etats-Unis et au Canada, explique l’agence spatiale américaine, sur son site internet. Le nom de "Lune des fraises" s’est transmis ensuite de génération en génération et continue d'être utilisé encore aujourd'hui.

Comme cette pleine lune, depuis la nuit des temps, les événements célestes ont joué un rôle crucial, façonnant leurs calendriers, leurs traditions et leurs pratiques agricoles. Ainsi, les cultivateurs se fiaient au solstice d’été, qui correspond au moment de l'année où le Soleil monte au plus haut dans le ciel et éclaire durant une durée maximale dans l'hémisphère nord, pour déterminer quand planter et récolter. Sous nos latitudes, le jour le plus long de l’année aura lieu le mercredi 21 juin.