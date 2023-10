Espérance de vie : des scientifiques analysent le sang de centenaires, avec des résultats surprenants

Plus en détails, ce sont douze biomarqueurs sanguins qui ont été scrutés de près dans le cadre de cette étude. À savoir, le cholestérol et le glucose pour ce qui concerne la fonction métabolique, l'acide urique s'agissant du niveau d’inflammation du corps, le taux d'Alat, d'Asat, de GGT, d'Alp, de LDH et d'albumine pour la fonction hépatique, la créatinine pour la fonction rénale et enfin le fer et taux de transferrine (TIBC) pour les marqueurs de malnutrition ou anémie potentielles.

Il en ressort que de manière générale, les personnes ayant vécu centenaires présentaient des taux de glucose, de créatinine et d’acide urique plus faibles, plusieurs années durant, et ce dès soixante ans. A contrario, les groupes présentant les taux les plus élevés pour ces marqueurs étaient ceux dont l'espérance de vie était moindre. Les personnes aux taux de cholestérol les plus faibles avaient également moins de chance d’atteindre cent ans. Dans l'ensemble, les biomarqueurs des centenaires sont restés à des niveaux moyens, tout au long de leur vie. Peu de centenaires avaient par exemple un taux de glucose supérieur à 6,5 mmol/L plus jeune, ou encore un taux de créatinine supérieur à 125.