Les filles nées en 2022 pourraient vivre en moyenne 93 ans, contre 90 ans pour les garçons

Si l’on remonte le temps, jusqu’au début du siècle dernier, l’espérance de vie moyenne des Français a fait un bond significatif. Les femmes nées en 1900 n’ont vécu en moyenne que 56 ans et les hommes 48 ans. Autrement dit, les femmes et les hommes nés en 2022 pourraient vivre en moyenne 37 ans et 42 ans de plus que les générations nées en 1900. Le rythme de progression de l’espérance de vie a été particulièrement rapide pour les générations nées de 1900 à 1937 : + 5,7 ans toutes les dix années de naissance pour les femmes et + 5,4 ans pour les hommes.

Les générations nées de 1910 à 1919 font toutefois exception, note l'Insee. Les progrès les concernant ont été faibles pour les femmes et nuls pour les hommes en raison des deux guerres mondiales, de la canicule de 1911 et de la grippe espagnole de 1918-1919. De même, l’espérance de vie par génération a stagné pour celles nées de 1937 à 1945, en raison notamment de la Seconde Guerre mondiale et d’hivers particulièrement froids ces années-là. Avec la fin de la guerre et à l’arrivée des antibiotiques, l’espérance de vie a augmenté pour les personnes nées en 1946 : + 3 ans par rapport à celles nées un an plus tôt.