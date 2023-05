Espionnage dans le couple : 4 Français sur 10 sont adeptes du "snooping"

Cette enquête de l'Ifop montre aussi une réalité plus inquiétante : les personnes qui subissent des violences physiques et/ou psychologiques de la part de leur partenaire sont aussi plus nombreuses à être victimes de cette forme d’espionnage (52% contre 27% pour celles et ceux qui n’ont jamais été victimes de tels agissements). Les écarts sont bien plus importants lorsque le conjoint va jusqu’à confisquer le smartphone : cette mesure de rétorsion est arrivée à plus du tiers (35%) des personnes victimes de violences physiques contre 4% auxquelles cela n’est jamais arrivé. "On voit bien que le smartphone de l’autre est non seulement un objet de curiosité et de suspicion, mais aussi un moyen de chantage et d’isolement", précise Louise Jussian.