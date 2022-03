Carburant : des barrages filtrant dans plusieurs régions pour protester contre la hausse des prix

Dans la Manche, environ 200 poids lourds sont bloqués depuis ce matin. Avec la hausse des prix du carburant, "on roule pour rouler, plus pour gagner notre vie", a dénoncé le gérant d'une société de transport dans la Manche auprès de l'AFP. Au Tréport, en Seine-Maritime, entre 100 et 150 pêcheurs bloquent aussi le port de commerce, selon Olivier Becquet, gérant de la coopérative des artisans-pêcheurs associés de cette commune de Seine-Maritime et qui a dénoncé une "pêche artisanale qui devient non rentable".