Carburant : le gouvernement se penche sur un dispositif d'aide pour les "gros rouleurs"

Par ailleurs, elle a indiqué que le gouvernement travaille à se passer des énergies fossiles russes, à l'heure où un embargo européen sur le pétrole russe est possible "d'ici quelques jours", d'après une annonce du ministre allemand de l'Économie Robert Habeck ce mardi. "Nous travaillons à nous désensibiliser et ne plus dépendre du carburant russe, toute l'Europe le fait. On a une task force au ministère de la Transition énergétique qui matin, midi et soir va chercher des fournisseurs alternatifs de carburant et de diesel précisément pour amortir le choc d'une sanction (contre la Russie, NDLR) éventuelle sur le carburant", a rappelé la ministre.