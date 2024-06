Lorsqu'on souhaite se déplacer en voiture avec son chien, celui-ci doit voyager en sécurité. La législation française n'est pas explicite, mais elle rappelle les dangers de la route pour les usagers. L'installation de l'animal sur le siège passager est possible à condition de respecter les précautions d'usage.

Vous devez emmener votre chien pour un trajet en voiture et vous vous interrogez sur la place à lui attribuer pendant le voyage ? Vous ne pourrez pas l'installer simplement à vos côtés sur le siège passager, car il est essentiel d'assurer sa sécurité et la vôtre en prenant toutes les précautions nécessaires.

L'occupation du siège passager d'un véhicule : ce que dit la loi

D'après le second point de l'article R412-6 du Code de la route, "tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres". Ainsi, la législation en vigueur ne mentionne pas explicitement le cas d'un chien ou d'un autre animal de compagnie qu'on voudrait installer sur le siège passager. Toutefois, il peut être considéré comme un objet transporté, dont le comportement imprévisible risque de mettre le conducteur en difficulté et en danger à tout moment du trajet.

Quels sont les risques si j’installe mon chien sur le siège passager ?

Même si votre chien est parfaitement discipliné et obéissant, habitué à rester immobile lorsque vous le lui ordonnez, il peut, pour une raison ou une autre, changer brutalement de position, être effrayé et chercher à se déplacer dans le véhicule. Le principal danger sera de déconcentrer le conducteur, de le détourner de la route et des autres usagers, d'exposer le véhicule à un accident, avec toutes les conséquences dramatiques potentielles pour l'ensemble des passagers.

En cas de freinage brusque et violent, le chien risque d'être projeté vers le tableau de bord et le pare-brise s'il n'est pas correctement arrimé au siège. Ici encore, il peut être blessé par le choc ou l'éjection du véhicule, les autres passagers également, car l'animal peut devenir un projectile.

Par ailleurs, le ou les airbags se déclenchent en cas de collision, même à faible vitesse, avec un risque notable pour le chien positionné sur le siège avant. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut les désactiver lorsqu'on transporte un bébé dans son siège auto ou un objet volumineux à cette place.

Enfin, et c'est un moindre mal, vous vous exposez à une amende de deuxième classe si vous ne respectez pas le Code de la route mentionné ci-dessus en laissant un animal capable de vous déconcentrer sur ce même siège.

Comment faire voyager mon chien en voiture en toute sécurité ?

La législation ne vous interdit en rien de transporter votre chien dans la voiture. Il faut juste l'appliquer et respecter les précautions d'usage. Pour les chiots et les chiens de petite taille, le déplacement doit s'effectuer dans une cage de transport adaptée. On l'installe soit sur le siège passager, correctement attaché avec la ceinture de sécurité, soit au pied de ce siège, soit sur la banquette arrière. Les chiens de taille moyenne voyagent de préférence en cage attachée sur la banquette arrière. Quant aux grands chiens, ils doivent être installés à l'arrière et bien attachés (il existe des systèmes de harnais spécifiques pour passer la ceinture) ou dans le coffre séparé de l'habitacle par une grille.