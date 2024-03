Est-ce qu'il est trop tard pour semer son gazon ?

Pour profiter d'un beau gazon digne d'un terrain de golf, il faut s'y prendre dès le printemps. Les semis s'effectuent entre mars et juin et la période diffère selon les régions de France. On vous explique la marche à suivre. À vos graines !

Avec le printemps qui s'installe, la nature reprend son cours. La sève monte dans les arbres, les fleurs bourgeonnent, les rayons de soleil percent de plus en plus les nuages et les températures remontent. Bref, ce sont les signes que les beaux jours arrivent à grands pas… En revanche, en regardant votre pelouse, vous constatez qu’elle a un peu souffert pendant la saison froide, battue par les vents violents et les intempéries. Pour profiter d'un green resplendissant, il faut en prendre soin et possiblement le reprendre en main. On vous explique comment.

Quand semer le gazon ?

Deux saisons sont propices à cette opération. L'automne et le printemps. Durant ces deux périodes, le sol est chaud, les adventices n'ont pas encore pris possession de la pelouse ce qui permet une bonne levée des graines. Si vous semez au printemps, il est conseillé de le faire entre avril et juin si vous habitez dans le nord de la France. Pour la moitié sud, le semis est préférable entre mars et mai, afin d'avoir un gazon digne d'un terrain de golf quand l'été arrive. Selon les régions de France, il est aussi possible de semer les pelouses pendant l'automne, et ce, jusqu'en novembre, car les températures sont douces et l'hiver est moins rude. Il est aussi important de prêter attention à la météo pour réussir le semis du gazon.

Comment semer le gazon ?

Pour que les graines adhèrent bien au sol et ne s'envolent pas au premier coup de vent, il est important de bien travailler la terre. On s'empare d'un balai à gazon, d'une houe ou d'un motoculteur pour retourner la terre avant de le ratisser. Par la même occasion, on retire les racines, les adventices et les pierres qui se cachent dans le sol. On passe le rouleau pour ameublir et aplanir la surface.

On brasse ensuite les graines et on sème à la volée ou avec un semoir de façon homogène. Là, on effectue deux passages croisés. Le premier dans le sens de la largeur puis dans le sens de la longueur. Vous pouvez ensuite gratter la terre avec un râteau pour enfoncer les graines et leur garantir une meilleure adhésion.

On arrose copieusement ensuite en pluie fine. L'arrosage doit être très régulier jusqu'à la levée des graines. Le sol doit donc être toujours humide. Sachez, par ailleurs, que lorsque l'on sème au printemps, le gazon a besoin d'un arrosage plus intensif, contrairement au semis automnal. Cette opération est très importante, car c'est elle qui permet à votre gazon d'être à couper le souffle.

Quel est le temps de pousse ?

Si la température est assez chaude (sans être écrasante) et le sol assez humide, les premières pousses font leur apparition entre 6 à 8 jours après le semis. Vous pourrez effectuer la première tonte au bout de trois semaines si votre région le permet. De manière générale, il est conseillé d'attendre que les brins mesurent dix centimètres au minimum et que l'herbe soit bien fournie. En revanche, on ne tond pas le gazon si on effectue les semis entre septembre et novembre, car cela aura pour conséquence de stopper la croissance.