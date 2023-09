Est-ce que j'ai le droit de masquer un panneau publicitaire ?

Près de 50 000 panneaux publicitaires s’affichent dans les rues de France métropolitaine. Particuliers, associations et professionnels utilisent les murs des lieux publics pour promouvoir une activité culturelle, un commerce, une action militante ou ses services. Attention, le législateur encadre l’affichage publicitaire en extérieur : il s’agit de concilier liberté d’expression et respect des paysages urbains et naturels. La loi interdit notamment d’afficher des publicités sur des bâtiments classés monuments historiques, sur des sites classés monuments naturels, sur des arbres ou dans des parcs naturels.

En revanche, s’il respecte la loi et qu’il demeure installé dans les règles, impossible de masquer son message, comme le montre l’affaire jugée par la Cour de cassation.